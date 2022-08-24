В Новой Зеландии нашли останки детей в чемодане, приобретенном на аукционе

Новозеландская семья приобрела у складской компании прицеп с товарами, среди которых оказался чемодан с останками двоих детей.

Это случилось 18 августа на юге Окленда, где проводился аукцион. Семья решила обзавестись прицепом с товарами, где оказались старые чемоданы.

Об этом сообщает ВВС.

Родственники пришли с покупками, которые начали истощать ужасный запах. Это заметили как члены семьи, так и их соседи, один из которых ранее работал в крематории. Оказалось, что в одном из старых чемоданов были человеческие останки.

«Я сразу понял, что это, и подумал, откуда это может быть?», – поделился сосед.

К делу сразу привлекли полицию, которая должна была установить личность погибшего и все обстоятельства этой жуткой ситуации. Прибывшие на место детективы и судебно-медицинские эксперты были шокированы увиденным.

«Характер этого открытия создает некоторые сложности для расследования, особенно учитывая время, прошедшее между моментом смерти и временем обнаружения», – рассказал следователь Тофилау Фаамануиа Вааэлуа.

Расследование показало, что останки хранились в таком виде несколько лет и принадлежат двум детям в возрасте от 5 до 10 лет. Семья, купившая чемоданы, не имеет к этому никакого отношения.

К делу привлекли исследования ДНК, где эксперты «добились очень хороших результатов». Кроме этого, полицейские внимательно изучают записи с камер видеонаблюдения, но они опасаются, что необходимая информация уже может быть стертой.

«Мне жаль семью, потому что они не имеют к этому никакого отношения. И кто бы это ни сделал, давайте вперед. Это немного несправедливо. Это ужасно», – добавил следователь.

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