На пляже в Таиланде обнаружили «труп», который на самом деле оказался чем-то иным

На восточном пляже Таиланда туристы заметили подозрительный предмет, который они сочли за человеческий труп, но оказалось, что перед ними дорогостоящая секс-кукла.

Ложная тревога возникла 18 августа на пляже Банг Саэн (провинция Чонбури). На место событий для осмотра «трупа» сразу отправили полицейских, ибо отдыхающие были крайне встревожены этой ситуацией.

Об этом сообщает New York Post.

Правоохранители исследовали находку и пришли к выводу, что это не мертвый человек, а выброшенная на берег гиперреалистичная секс-кукла без головы. Предмет, стоимость которого составляет $553, мог быть просто выброшен неизвестным в реку или канал, прежде чем оказаться в океане.

«Игрушку» для взрослых убрали с пляжа, но не выбросили – чиновники ждут, когда «владелец захочет забрать ее обратно». Однако, с того времени никто так и не объявился.

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