В Новой Зеландии с рекордной скоростью повышается уровень подъема воды

Местные власти уже подсчитывают ущерб, который будет нанесен жителям островов в результате рекордного подъема воды в океане.

Одна из самых важных глобальных проблем, которая нависла над человечеством — глобальное потепление. И ситуация с каждым годом ухудшается. Исследователи отмечают, что уровень подъема воды рекордно начал повышаться в Новой Зеландии. А в результате этого могут пострадать многие жители острова.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Береговая линия Новой Зеландии весьма обширна и вдоль нее расположены многие дома. Если уровень воды в океане поднимется, то пострадает каждый седьмой житель, а это почти 700 тысяч человек. И власти уже начали подсчитывать ущерб, который может быть нанесен местности.

Предварительные подсчеты показали, что менее чем через 30 лет более 10 тысяч домов будут подтоплены в результате подъема воды, при этом жилье не будет застраховано. Местные власти подсчитали, что ущерб может составлять около 14 млн долларов.

Исследователи отметили, что за последние 60 лет уровень воды у берегов Новой Зеландии начал повышаться в 2 раза быстрее. Наблюдения были сделаны в трех точкам и там показатели рекордно повысились.

«Курсор» писал ранее, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.