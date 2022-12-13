Ученые заявили, что курение повышает риск развития 56 видов заболеваний

Курение является одной из самых пагубных привычек, которая вызывает сильную физическую и психическую зависимость. И как показало новое исследование Оксфордских ученых, эта привычка повышает риск развития 56 видов заболевания.

Об этом пишет The Science Times.

В этом списке оказались многие виды рака, в частности рак мочевого пузыря и легких, диабет, язва желудка, астма, катаракта, болезни печени и другие.

Специалисты провели исследование, в котором взяло участие более 500 тысяч человек, за их состоянием здоровья наблюдали в течение 11 лет. Среди них в определенный момент жизни регулярно курили 74,3 процента мужчин и 3,2 процента женщин.

Результаты исследования показали, что риск гортани, например, у курильщиков повышался на 216 процентов, по сравнению с людьми, которые не имели пагубную привычку.

При этом те, кто бросил курить до появления проблем со здоровьем, через десять лет без сигарет сравнялись по показателям с теми, кто никогда не курил.

«Курсор» писал ранее, что американские стоматологи призывают отказаться от курения электронных сигарет, поскольку они увеличивают риск образования кариеса.

Еще мы писали, что ученые выяснили еще одну опасность пассивного курения — табачный дым влияет, как оказалось, не только на легкие и внутренние органы, но и на кожу.