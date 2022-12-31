В Нью-Йорке большинством жертв антисемитов стали ультраортодоксы

Из почти 200 случаев преступлений на почве антисемитизма только в двух случаях преступники были осуждены и заключены в тюрьму.

Практически все преступления на почве антисемитской ненависти против евреев в Нью-Йорке были направлены против ортодоксальных или хасидских евреев и совершались представителями других групп меньшинств, говорится в новом докладе.

Организация «Американцы против антисемитизма» провела анализ и составила доклад об антисемитских преступлениях в Нью-Йорке с 2018 года по август 2022 года.

За эти четыре года было зарегистрировано 194 случая. 97% из 194 зарегистрированных преступлений на почве ненависти были совершены людьми, принадлежащими к другим группам меньшинств. Кроме того, 94% жертв антисемитских инцидентов за эти четыре года были ортодоксальными или хасидскими евреями, говорится в докладе.

Из 194 случаев 154 были физическими нападениями, а остальные 40 — словесными. 22% преступлений были совершены подростками, а 23% — группой из двух и более человек.

Из тех, на кого были совершены нападения, 52% идентифицировали себя как хасиды, а 42% — как ортодоксальных евреев. Только 4% идентифицировали себя как светские и еще 2% — как современные ортодоксы.

Большинство нападений (151) произошло всего в четырех районах Бруклина — Флэтбуш-Мидвуд, Краун-Хайтс, Боро-Парк-Кенсингтон и Вильямсбург. Во всех вышеупомянутых районах проживают крупные и заметные еврейские общины.

Из всех 194 случаев только в двух случаях нападавший был осужден и приговорен к тюремному заключению.

Ранее Курсор писал, что антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору.