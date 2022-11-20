В Нью-Йорке предотвратили готовящиеся нападения на синагоги города

Полиция Нью-Йорка раскрыла готовящиеся теракты в американских синагогах и задержала двух подозреваемых, когда они уже направлялись с оружием на место преступления.

Ночью 20 ноября полиция Нью-Йорка задержала двух человек, готовящих нападения на синагоги города.

Об этом сообщили на канале MTA.

Следователи из Объединенной группы по борьбе с терроризмом ФБР и Бюро по борьбе с терроризмом и разведки полиции Нью-Йорка выявили в пятницу назревающую угрозу для еврейской общины.

Задержание было произведено на станции Пенн-Стейшен. У подозреваемых обнаружено огнестрельное оружие Glock 17 и магазин на 30 патронов, нож, амуниция, а также нацистская символика.

Их задержали в тот момент, когда они уже направлялись к синагоге и вошли в здание Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке.

At Penn Station last night, MTA police officers caught two men who were wanted in connection with threats to the Jewish community. We are thankful for the quick work of the two officers and the successful collaboration between our City, State and federal partners. pic.twitter.com/MCCeikSS7l — MTA (@MTA) November 19, 2022

По информации полиции, 21-летнему Кристоферу Брауну из штата Нью-Йорк было предъявлено обвинение в подготовке теракта и преследовании при отягчающих обстоятельствах, также а незаконном владении оружием. 22-летнему Мэтью Мареру из Манхэттена предъявлено единственное обвинение в незаконном хранении оружия.

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