В Нью-Йорке предотвратили готовящиеся нападения на синагоги города

07:13, Сегодня
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полиция нью-йорка фото
Фото: depositphotos.com

Полиция Нью-Йорка раскрыла готовящиеся теракты в американских синагогах и задержала двух подозреваемых, когда они уже направлялись с оружием на место преступления.

Ночью 20 ноября полиция Нью-Йорка задержала двух человек, готовящих нападения на синагоги города.

Об этом сообщили на канале MTA.

Следователи из Объединенной группы по борьбе с терроризмом ФБР и Бюро по борьбе с терроризмом и разведки полиции Нью-Йорка выявили в пятницу назревающую угрозу для еврейской общины.

Задержание было произведено на станции Пенн-Стейшен. У подозреваемых обнаружено огнестрельное оружие Glock 17 и магазин на 30 патронов, нож, амуниция, а также нацистская символика.

Их задержали в тот момент, когда они уже направлялись к синагоге и вошли в здание Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке.

По информации полиции, 21-летнему Кристоферу Брауну из штата Нью-Йорк было предъявлено обвинение в подготовке теракта и преследовании при отягчающих обстоятельствах, также а незаконном владении оружием. 22-летнему Мэтью Мареру из Манхэттена предъявлено единственное обвинение в незаконном хранении оружия.

Ранее Курсор писал, что появились кадры ожесточенных столкновений в Хевроне.

Как сообщала редакция, жестокие беспорядки вспыхнули 19 ноября, в районе еврейского поселения в Хевроне. Сотни израильтян пошли в сторону палестинской территории с израильскими флагами.

 

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