В Хевроне палестинцы атаковали евреев камнями

Сотни евреев пошли в сторону палестинской территории с израильскими флагами. В результате между сторонами начались ожесточенные столкновения.

Жестокие беспорядки вспыхнули сегодня, 19 ноября, в районе еврейского поселения в Хевроне.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что сотни израильтян пошли в сторону палестинской территории с израильскими флагами.

«Десятки палестинцев бросают камни. Силовики на месте пытаются восстановить порядок между сторонами посредством мер по разгону демонстраций», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, сегодня, 19 ноября, в Хевроне произошли ожесточенные столкновения между евреями и палестинцами. Это случилось во время Шаббата с участием нескольких тысяч людей.

Два еврея, которые бросали камни в палестинцев, были арестованы. Полиция и армия находятся на месте и работают над восстановлением порядка.

«Полиция и армия находятся на месте и работают над восстановлением порядка», — говорится в подписи к видео.

Ранее Курсор писал о том, что один из телохранителей депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира был ранен в ходе перепалки с поселенцами в Хевроне в пятницу вечером, когда тысячи израильтян-евреев провели выходные в городе для ежегодного традиционного паломничества.

Телохранители крайне правых законодателей подрались с поселенцами во время ночного шаббата в городе.

Раненый охранник был отправлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. Информации о его состоянии пока не поступало.

Также Курсор информировал о том, что 5 ноября в результате вооруженного столкновения в Иудее и Самарии был убит палестинец. Инцидент произошел после того, как десантники ЦАХАЛа из батальона 890 опознали лиц, которые бросали камни в израильские автомобили на шоссе 60 возле Синджила в районе Биньямин.