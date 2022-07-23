Фильм израильских школьников получил престижную кинопремию

Фильм израильских школьников сочетает в себе драму и анимацию и основан на воспоминаниях режиссера о внучке человека, пережившего Холокост, которая записала свою жизнь в личный дневник во время тех событий.

Фильм выпускников средней школы Маале в Иерусалиме получил премию BAFTA в категории студенческих фильмов Live Action на церемонии, состоявшейся в пятницу вечером в Лос-Анджелесе.

Фильм под названием «Девушка № 60427», снятый Шуламит Лифшиц и Ориэль Берковиц, получил студенческую премию BAFTA 2022 Yugo. Это первый случай, когда в церемонии награждения участвует финалист, представляющий Израиль, сообщается на сайте BAFTA.

Фильм сочетает в себе драму и анимацию и основан на воспоминаниях режиссера как внучки пережившей Холокост, которая записывала свою жизнь в личный дневник во время Холокоста.

Выбрав фильм победителем, судьи отметили, что это «глубокий и эмоциональный фильм, в котором с необычайной художественной выразительностью передан опыт третьего поколения людей, переживших Холокост».

«Мы поздравляем режиссера Шуламит Лифшиц и рады еще одной вехе, которая подтверждает качество школы «Маале» и молодого поколения израильских кинематографистов», — говорит Нета Ариэль, директор школы «Маале».

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