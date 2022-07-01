В ООН объявили чрезвычайную ситуацию в океанах

Изменение климата тоже губительно влияет на океан. Высокие температуры изменяют химический состав океана, делая его более кислотным, а также провоцируют разрушение ледников, содержащих в себе огромный запас талой воды.

Уже к 2050 году вес мусора в океанах превысит общий вес обитающей там рыбы. Таким образом будет исключена возможность существования жизни в акваториях.

Так, генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш на конференции по климату в Лиссабоне заявил, что ситуация в океанах очень сложная.

Каждый год в океан попадает примерно 8 миллионов тонн пластика. Этого количества достаточно для того, чтобы убить более миллиона морских птиц и не менее 100 тысяч морских млекопитающих.

Гутерриш обратился к мировым правительствам, чтобы увеличить инвестиции в устойчивую экономику, связанную с океанами. Генсек ООН предлагает наращивать производство продовольствия, сокращать масштабы загрязнения морской среды, развивать ВИЭ и защитить людей, жизнь которых зависит от океанов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что психика и здоровье отца влияют на ребенка сильнее, чем считалось ранее. Ученые из медицинского центра Университета Джорджтауна, США выяснили, что психическое и физическое здоровье отца на самом деле сильно влияет на ребенка. Речь идет о генетике.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые выяснили новый факт о психике собак.

Еще напомним, что медики заявили, что психическое здоровье людей на планете ухудшается.