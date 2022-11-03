В ООН подсчитали, сколько продукции вывезли из Украины по «зерновому коридору»

Из украинских портов благодаря «зерновому соглашению», из которого россия* вышла, но позже решила возобновить участие, удалось вывезти 10 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Только сегодня, 3 ноября, по «зерновому коридору» отправлено почти 300 тонн зерна.

По словам генсекретаря ООН, за последние несколько дней, когда сделка оказалась под угрозой срыва, мир понял и оценил важность Черноморской инициативы по вывозу агропродукции. Эта сделка очень важна для человечества, поскольку помогает преодолеть продовольственный кризис, снизить цены на продукты и минимизировать риски голода и бедности в мире.