В ООН подсчитали, сколько продукции вывезли из Украины по «зерновому коридору»

18:38, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Только 3 ноября из украинских портов было вывезено почти 300 тысяч тонн зерна.

Из украинских портов благодаря «зерновому соглашению», из которого россия*  вышла, но позже решила возобновить участие, удалось вывезти 10 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Только сегодня, 3 ноября, по «зерновому коридору» отправлено почти 300 тонн зерна.

По словам генсекретаря ООН, за последние несколько дней, когда сделка оказалась под угрозой срыва, мир понял и оценил важность Черноморской инициативы по вывозу агропродукции. Эта сделка очень важна для человечества, поскольку помогает преодолеть продовольственный кризис, снизить цены на продукты и минимизировать риски голода и бедности в мире.

Антониу Гутерриш поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за решающий вклад в возобновление действия «зернового коридора». Глава ООН призвал все стороны полностью выполнить Черноморскую инициативу и устранить препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.

«Курсор» писал ранее, что благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек.

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