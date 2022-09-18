В ООН сообщили, сколько людей в мире живут в современном рабстве

В международной организации подчеркнули, что рабство не ограничивается бедными странами, далекими от западного мира.

Организация Объединенных Наций представила отчет, в котором заявила, что за последние пять лет количество людей, проживающих в рабских обстоятельствах, увеличилась на 10 млн. Согласно оценкам, на сегодняшний день жертвами современного рабства являются 50 млн человек.

Об этом сообщает издание BBC.

Представители Международной организации труда подсчитали, что миллионы людей находятся в ловушке принудительных браков и труда. И такая ситуация просто шокирует.

Генеральный директор организации Гай Райдер заявил, что нужно предпринимать меры, чтобы остановить это фундаментальное нарушение прав и в этом процессе важную роль играют и организации работодателей, и гражданское общество.

В ООН заявляют, что современное рабство «процветает» не только в бедных странах, которые далеки от западного мира, поскольку больше половины принудительного труда припадает на богатые страны, где средний или высокий уровень дохода.

Принудительный брак также, как и принудительный труд приравнивается к современному порабощению, ведь в таких обстоятельствах люди не могут уйти из-за страха, насилия, злоупотребления властью. И это может длиться годами.

В отчете сказано, что более 27 млн человек работают по принуждению и 3,3 млн из них — дети. Большая часть из которых подвергается сексуальной эксплуатации. Еще 22 млн человек находятся в принудительном браке.

Ситуация с каждым годом ухудшается, в ООН считают, что это связано со сложной смесью «углубительных кризисов», они увеличивают бедность и повышают риск порабощения. Речь идет о пандемии коронавируса, которая привела к падению доходов людей, а также вооруженных конфликтах и войнах.

«Курсор» писал ранее, что директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что из-за войны в Украине мир может находиться на грани глобальной дестабилизации.