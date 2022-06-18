В ООН заявили, что миру грозит ад на земле из-за вторжение рф в Украину

Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек. Она производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Война в Украине может привести к мировому голоду и стремительному росту цен.

Выступая в четверг в столице Эфиопии Аддис-Абебе, Дэвид Бизли, директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), заявил, что мир столкнулся с «пугающим» дефицитом, который может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и россии*.

«Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за Covid и роста цен на топливо», — сказал Бизли. «Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война стала разрушительной».

Ссылаясь на рост цен на доставку, удобрения и топливо в качестве ключевых факторов — из-за Covid-19, климатического кризиса и войны на Украине — Бизли сказал, что число людей, страдающих от «хронического голода», выросло с 650 миллионов до 810 миллионов за последние пять лет.

«Экономические факторы, которые мы имеем сегодня, намного хуже, чем те, которые мы видели 15 лет назад», — сказал он, добавив, что если кризис не будет решен, это приведет к «голоду, дестабилизации наций и массовой миграции».

«Мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад», — сказал Бизли. «Это только предзнаменование грядущих событий».

Министерство сельского хозяйства Украины сообщает, что более 20 миллионов тонн зерна, которое обычно экспортируется, застряло в стране из-за блокады россией ее портов на Черном море.

Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, призвали россию ослабить блокаду Одессы, главного порта Украины, чтобы разрешить экспорт зерна.

«Это очень, очень пугающее время, — сказал Бизли. «Нам грозит ад на земле, если мы не ответим немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, — это положить конец этой чертовой войне россии в Украине и открыть порт».

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.