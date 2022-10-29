В ООН заявили, что страны прилагают недостаточно усилий для спасения планеты

К 2100 году температура на планете может вырасти на 2,5 градуса Цельсия.

В Организации Объединенных Наций признали недостаточными меры стран по сокращению уровня выбросов парниковых газов, влияющих на глобальное потепление.

Соответствующие выводы представлены в докладе Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По данным исследователей, к 2100 году температура на планете может вырасти на 2,5 градуса Цельсия, что на один градус выше целевого показателя, зафиксированного в Парижском соглашении о климате 2015 года. Согласно их прогнозам на данный момент, к 2030 году объем выбросов парниковых газов увеличится на 10,6 процента по сравнению с параметром за 2010 год. Предсказания относительно начала следующего века, которые исследователи из ООН озвучили в прошлом году, были более пессимистичными — тогда они ожидали, что объем выбросов вырастет на 13,7 процента.

Однако авторы доклада отметили, что руководству государств, подписавших Парижское соглашение, следует прикладывать больше усилий по борьбе с выбросами парниковых газов, так как для прихода к желаемым показателям в течение нынешнего десятилетия необходимо резко сократить объем выбросов.

По словам исполнительного директора Рамочной конвенции об изменении климата Саймона Стила, тенденция на снижение выбросов до 2030 года говорит о том, что странам удалось добиться прогресса в спасении планеты от глобального потепления, однако они все еще не достигли необходимого результата, благодаря которому температура на Земле повысится не более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Стил призвал руководство стран принять участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая пройдет в Египте в городе Шарм-эш-Шейх с 6 по 18 ноября. Исполнительный директор также отметил важность прогресса в таких направлениях, как смягчение последствий изменения климата, адаптация к нему, ликвидация потерь и ущерба, а также финансирование борьбы с ним.

«Курсор» писал ранее, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, увеличивает риск сильной жары.