В Пакистане родился козленок с невероятно длинными ушами

В портовом городе Карачи, который находится на юге Пакистана, родился козленок с самыми длинными ушами в мире. Так, в размахе оба его уха составляют более метра.
Животным владеет Мохаммад Нарехо. Он уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Примечательно, что козленка назвали Симбой – в честь львенка из мультфильма «Король лев».
«Через 10–12 дней после своего рождения он уже появился во всех национальных и международных СМИ и выиграл конкурс красоты», — рассказал хозяин животного.
Он придумал для козленка специальную упряжь, чтобы он не путался в своих ушах.
У Нарехо серьезные планы на козленка: он собирается сделать его племенным производителем, чтобы продолжить ушастый род.
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