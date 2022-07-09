В Пакистане родился козленок с невероятно длинными ушами

Чтобы козленок не мучился от неуклюжести и не наступал на свои уши, хозяин придумал для него специальную упряжь. С ее помощью он убирает уши козленка на шею или закидывает на спину.

В портовом городе Карачи, который находится на юге Пакистана, родился козленок с самыми длинными ушами в мире. Так, в размахе оба его уха составляют более метра.

Животным владеет Мохаммад Нарехо. Он уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Примечательно, что козленка назвали Симбой – в честь львенка из мультфильма «Король лев».

«Через 10–12 дней после своего рождения он уже появился во всех национальных и международных СМИ и выиграл конкурс красоты», — рассказал хозяин животного.

Он придумал для козленка специальную упряжь, чтобы он не путался в своих ушах.

У Нарехо серьезные планы на козленка: он собирается сделать его племенным производителем, чтобы продолжить ушастый род.

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