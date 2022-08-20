«Нацистская политика»: в рф дали оценку возможному запрету на въезд россиян в ЕС

Предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов можно сравнить с «нацистской политикой». Об этом в субботу, 20 августа, выступая на первом Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье, заявил министр обороны россии* сергей шойгу.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда высокопоставленные европейские чиновники продвигают русофобскую идею о блокировании въезда в страны ЕС для всех граждан россии», — сказал глава оборонного ведомства рф.

Шойгу также заявил, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направлена ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

Как ранее сообщал Курсор, министр обороны рф сергей шойгу заверил, что москва не намерена применять против Украины тактическое ядерное оружие.

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — сказал шойгу.

Ранее президент рф путин заявил, что западные страны стремятся распространить «систему, подобную НАТО», на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Выступая с приветственной речью на Московской международной конференции по безопасности, путин сказал, что Соединенные Штаты пытаются «затянуть» войну в Украине и что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца был «тщательно спланированной провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!