В Пентагоне высказались о возможности завершения войны в Украине: «борьба будет тяжелой»

На этот счет высказался представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге 16 сентября, ответив так же на вопрос, будет ли и дальше США поддерживать Украину в ее борьбе.

Пэт Райдер заявил, что Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях. Однако все равно отказался даже прогнозировать, когда может завершиться война россии* против Украины.

Об этом пишет «Гордон».

«Мы считаем, что война будет продолжаться. Вы знаете, конечно, мы видели, что украинцы добились определенных успехов, и мы будем продолжать… вы знаете, наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на поддержке их борьбы. Но мы ожидаем, что эта борьба будет оставаться очень тяжелой, и единственное, что может ускорить ее завершение, это если россияне решат поступить правильно и выведут свои оккупационные силы из Украины», – отметил Райдер.

Также он ответил на другой вопрос журналиста относительно дальнейших поставок оружия США в Украину. Райдер подчеркнул, что США могут и будут в дальнейшем поставлять Украине оборонную помощь.

«Мы уверены, что сможем и дальше поддерживать Украину в ее дальнейшей борьбе», – подытожил Райдер.

Ранее «Курсор» писал о том, что контрнаступление ВСУ сломало планы Кремля, а потому россия решила действовать иначе. Теперь проведения скандальных референдумов на оккупированных территориях под вопросом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!