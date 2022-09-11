Контрнаступление ВСУ сломало планы Кремля: как решила действовать россия

Армия Украины своими успехами в течение последних нескольких дней полностью изменила политику россии. Теперь скандальные референдумы на оккупированных территориях или отложили или полностью отменили.

В результате успешного контрнаступления украинской армии, россии* пришлось полностью изменить свои планы и подстраиваться под нынешнюю ситуацию.

В Кремле решили отложить с неопределенной датой так называемые референдумы о присоединении оккупированных украинских территорий к рф, пишет издание «Медуза«.

Украинские военные своими активными действиями в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях сорвали проведение незаконных референдумов в лнр/днр, а также в Мелитополе и Херсоне.

Сообщается также, что кремлевские политтехнологи, активно работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны назад в россию. При этом они пока остались в Херсонской области.

Ранее президент Украины заявлял, что любая попытка провести незаконные референдумы сделает невозможными любые переговоры с путиным.

На прошлой неделе в госдуме рф уже предложили перенести референдумы на ноябрь, хотя ранее озвучивался срок 11 сентября.

Ранее Курсор писал, что заявил израильский военный эксперт: у путина больше нет сил для наступления на Киев.

Также мы сообщали, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Напомним, мы информировали, что кадыров раскритиковал «стратегию» минобороны рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!