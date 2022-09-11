Контрнаступление ВСУ сломало планы Кремля: как решила действовать россия

В результате успешного контрнаступления украинской армии, россии* пришлось полностью изменить свои планы и подстраиваться под нынешнюю ситуацию.
В Кремле решили отложить с неопределенной датой так называемые референдумы о присоединении оккупированных украинских территорий к рф, пишет издание «Медуза«.
Украинские военные своими активными действиями в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях сорвали проведение незаконных референдумов в лнр/днр, а также в Мелитополе и Херсоне.
Сообщается также, что кремлевские политтехнологи, активно работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны назад в россию. При этом они пока остались в Херсонской области.
Ранее президент Украины заявлял, что любая попытка провести незаконные референдумы сделает невозможными любые переговоры с путиным.
На прошлой неделе в госдуме рф уже предложили перенести референдумы на ноябрь, хотя ранее озвучивался срок 11 сентября.
Ранее Курсор писал, что заявил израильский военный эксперт: у путина больше нет сил для наступления на Киев.
Также мы сообщали, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».
Напомним, мы информировали, что кадыров раскритиковал «стратегию» минобороны рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!