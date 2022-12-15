Израильтяне попали в ловушку из-за гражданских беспорядков в Перу

В МИД заявили, что сейчас рассматриваются варианты эвакуации.

39 израильтян застряли в городе в Перу из-за блокирования дорог, которое возникло из-за действий армии и скопления протестующих.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Варианты эвакуации рассматриваются, наши инструкции сейчас – оставаться на месте до особого распоряжения», – заявили в МИД.

Известно, что с 15 декабря правительство Перу ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, что вызвано беспорядками после отстранения от власти президента Педро Кастильо. Местная радиостанция Radio Programas del Perú сообщает, что эти меры приняли для поддержания порядка и «гарантирования безопасности тысячей семей».

В стратегических точках разместили полицейские подразделения, которых, если ситуация осложнится, поддержит армия. По словам министра обороны Перу Альберто Отарола, режим чрезвычайного положения не препятствует различным мероприятиям, собраниям, праздникам, концертам или ярмаркам.

Ограничения возможны только в случае крайней необходимости, а комендантский час – «по ситуации и там, где это необходимо».

Отметим, 7 декабря парламент страны объявил президенту Кастильо импичмент за «моральную несостоятельность». Спустя несколько часов он был задержан полицией и помещен в следственный изолятор. Подробнее об этой ситуации читайте в нашем материале.

После этого в Перу начались масштабные протесты. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов.

На фоне этого МИД порекомендовал израильтянам не посещать места большого скопления людей, не становиться участниками акций протеста и демонстраций. Гражданам советуют следить за обстановкой в местных СМИ и следовать их инструкциям в случае экстренных ситуаций.

Также ведомство напомнило телефон Штаба по чрезвычайным ситуациям в Иерусалиме, куда можно обратиться за помощью: 00-972-2-5303155.

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