В первый день Рош ха-Шана мимо Земли пролетят три астероида, – NASA

Ученые из NASA фиксируют передвижение трех астероидов мимо нашей планеты. Они пролетят мимо Земли в первый день Рош ха-Шана, что весьма символично для еврейского народа.

Космические объекты получили обозначения 2022 SE6, 2022 SR4 и 2022 SY4. Астрофизикам известны их размеры.

Подробности опубликованы 25 сентября на сайте NASA.

По данным организации, астероид 2022 SE6 летит со скоростью примерно 4,17 километра в секунду, или 15 012 километров в час, что в 12 раз превышает скорость звука. Эта скорость не вызывает насмешек — она в 40 раз быстрее сапсана, самого быстрого животного на Земле.

Он медленее по сравнению с астероидом 2022 SR4, скорость которого составляет около 11,02 километра в секунду, или 39 672 километра в час, что более чем в 32 раза превышает скорость звука. Это в 16 раз быстрее, чем у истребителя F-16. В этом отношении оба астероида уступают по скорости последнему астероиду, 2022 SY4, скорость которого составляет примерно 11,77 км/с. Это около 42 372 километров в час, или в 34,3 раза больше скорости звука.

Астероид 2022 SY4 также намного меньше. В NASA оценивают его диаметр в диапазоне от 7,8 до 18 метров. Это означает, что астероид 2022 SY4 в лучшем случае размером с дорожку для боулинга.

Большинство астероидов, которые действительно проходят мимо Земли, как правило, все еще находятся намного дальше этого расстояния, как минимум, более миллиона километров. Это все еще близко в космическом масштабе, но все же достаточно далеко, чтобы нам не о чем беспокоиться.

Из этих трех астероидов именно астероид 2022 SY4 пролетит ближе всего, но все же находится на расстоянии чуть более 900 тысяч километров от Земли. И даже если астероид гипотетически упадет на Землю, это все равно не будет слишком большой проблемой, поскольку эти космические объекты не способны слишком навредить.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые нашли новый метод для определения падения астероида. Результаты этого исследования предлагают криминалистический подход к изучению места падения небольших астероидов на Землю на протяжении ее долгой истории.