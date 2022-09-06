Ученые нашли новый метод для определения падения астероида

Информация о древесном угле, образовавшемся в результате ударов астероидов, может помочь лучше понять, насколько серьезными могут быть такие удары.

Ученые теперь нашли новый способ найти место, где астероиды столкнулись с планетой в далеком прошлом планеты, и этот секретный метод включает в себя обугленные растения и судебную экспертизу.

Результаты этого исследования, опубликованные в рецензируемом академическом журнале Geology, предлагают криминалистический подход к изучению места падения небольших астероидов на Землю на протяжении ее долгой истории. Чтобы наилучшим образом защитить Землю от ударов астероидов в будущем, важно полностью понимать, как происходят удары.

Популярная концепция столкновения с астероидом, как правило, состоит в том, что гигантские скалы шириной в сотни метров загораются, когда они летят сквозь атмосферу. Однако большинство столкновений с астероидами довольно малы.

Как все это влияет на Землю?

На Земле есть внеземной материал, такой как камни и минералы, которые регулярно попадают в атмосферу. Некоторые из них даже больше, как метеоры или астероиды. Однако большая часть этого невероятно мала и в конечном итоге сгорает в атмосфере. Когда астероид или комета достаточно велики, они на большой скорости врежутся в Землю, пройдя через атмосферу, что приведет к массовым взрывам и образованию гигантских кратеров.

Но есть более мелкие астероиды, которые выдерживают путешествие через атмосферу достаточно долго, чтобы все же нанести удар, образуя кратер. Хоть они и маленькие, но все же могут быть опасны. В среднем кратеры, образованные этими небольшими астероидами, имеют ширину менее 200 м. Если бы это произошло в густонаселенном городе, то это могло бы нанести значительный ущерб.

Что обнаружили ученые?

У ученых есть хорошее представление о том, сколько астероидов, образовавших кратеры, упало на Землю за последние 11 000 лет, но только 30% мест падения были обнаружены. Часть проблемы, стоящей за этим, заключается в том, что, если бы не присутствовали фрагменты железного метеорита, не было никакого способа отличить эти кратеры от ударов астероидов от обычных естественных структур земли. Это исследование, возможно, нашло другой способ в виде древесного угля.

Древесный уголь часто образуется, когда растения поджигают. В природе это часто вызвано естественным лесным пожаром, и состав древесного угля может варьироваться в зависимости от интенсивности и источника огня. Столкновения с астероидами, например, могут вызвать достаточное количество тепла для образования древесного угля.

В связи с этим возникает вопрос: отличается ли уголь, полученный от столкновений с астероидами, от древесного угля, полученного в результате лесных пожаров?

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые изучили четыре небольших ударных кратера: два в Эстонии, один в Канаде и один в Польше. Затем найденные фрагменты древесного угля сравнили с древесным углем, образовавшимся в результате шести различных лесных пожаров, с учетом различных других факторов, таких как возраст древесного угля.

Вывод таков, что между углями определенно была разница. В частности, угли, образовавшиеся в результате ударов астероидов, несмотря на то, что они географически далеки друг от друга и встречаются в очень разные периоды времени, очень похожи.

Они не идентичны, и нет ни одной частицы древесного угля, которую можно было бы определить как образовавшуюся в результате столкновения с астероидом, но сходства достаточно. Это может быть ключом к лучшему выявлению небольших кратеров от ударов астероидов и важно, поскольку может сыграть важную роль в планетарной защите.

Хотя это исследование не обязательно способствует предотвращению столкновений с астероидами, оно прокладывает путь к выяснению чего-то почти столь же важного: дальности эвакуации.

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