В Польше уволили посланника по улучшению отношений с евреями

Менее шести месяцев назад польское правительство назначило посланника для улучшения отношений с польскими евреями после напряженности, возникшей в последние годы в связи с принятием ряда законов, касающихся возможности реституции, а также вопросов о том, в каком ключе обсуждать тему Холокоста.

На прошлой неделе был уволен Ярослав Марек Новак — посланник для улучшения отношений с польскими евреями — после того, как раскритиковал один из законов Польши о Холокосте в интервью лондонскому изданию Jewish News.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».

Принятый в 2018 году польский закон, вызвавший дипломатический кризис между Польшей и Израилем, подвергает сомнению и даже делает незаконным любое предположение о том, что поляки были соучастниками Холокоста.

Новак назвал закон «одной из самых глупых поправок, которые когда-либо вносились в какой-либо закон».

Текущее правительство Польши возглавляет правая партия «Право и справедливость», которая стремится разграничить существующую риторику о военных преступлениях поляков и преступлениях, совершенных оккупационными нацистскими войсками во время Второй мировой войны.

Закон 2018 года подвергся критике со стороны некоторых историков Холокоста, которые утверждают, что он накладывает новые ограничения на исследования и обсуждение геноцида.

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