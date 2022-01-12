РФ проводит новые полномасштабные военные учения на границе с Украиной

Министерство обороны России объявило о начале новых военных учений в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях у границы с Украиной. Согласно пресс-релизу оборонного ведомства, в учениях задействованы 3 тысячи военных.

По предварительным данным, в ходе учения российскими военными будет отрабатывается огневая подготовка со стрелковым вооружением, а также использованием бронетехники. Кроме того, будет проведено боевое слаживание подразделений войск РФ, которые будут поражать имитированного противника в виде живой силы и различной техники.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства РФ.

Новые учения проходят на фоне переговоров по вопросам безопасности между Россией и Западом. 10 января в Женеве прошли переговоры России и США. На 12 января запланирована встреча представителей Москвы и блока НАТО, 13 января пройдет заседание ОБСЕ.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что сигналом со стороны России к деэскалации конфликта станет «возвращение войск в казармы».

Западные страны обеспокоены возможностью российского вторжения в Украину и грозят новыми санкциями в случае, если это произойдет.

Россия требует от Запада гарантий собственной безопасности, которые заключаются в том числе в отказе от включения в НАТО Украины и Грузии.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ООН выделила почти 2 млрд долларов на гумпомощь Судану.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало во вторник план гуманитарной помощи Судану на 2022 год на сумму 1,9 млрд долларов США.

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