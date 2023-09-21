В популярном городе Италии туристов предупредили об опасных птицах

По городу даже установили специальные таблички.

Туристов, которые планируют отправиться в итальянскую Венецию, предупредили о том, что стоит опасаться чаек, потому что они начали вести себя довольно агрессивно.

Об этом пишет ANSA.

Местные власти даже установили по городу специальные таблички на итальянском и английском языках, после того, как птицы несколько раз напали на туристов и выхватывали у них из рук пищу, особенно им понравились бургеры и пицца.

На табличках туристов и местных просят не приближаться к чайкам и не пытаться их покормить, иначе можно столкнуться с их агрессивным поведением. Особенно пернатые любят надоедать людям, которые отдыхают на террасах в заведениях.

В Венеции пытаются бороться с птицами, но пока это не приносит положительных результатов, после возобновления туризма в городе, птицы стали еще более дерзкими.

"Курсор" писал ранее, что итальянская Венеция, которая пользуется большой популярностью среди туристов, решила ввести для приезжающих плату за въезд. Однако это нововведение имеет определенные нюансы.

Еще мы писали, что французский турист был задержан итальянскими таможенниками за попытку вывезти "сувениры" из пляжа на популярном острове Сардиния. В багаже отдыхающего обнаружили 41 килограмм ценной гальки и камней.

Напомним, что группа туристов из Германии во время отдыха в Италии решила сделать селфи в фонтане, расположенном на территории арендованной ими виллы. Но в процессе отдыхающие неумышленно повредили ценную скульптуру.