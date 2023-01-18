Директор национальной разведки США Эврил Хейнс высказалась о сценарии, при котором Украина может проиграть войну против *россии.
Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По ее словам, это может иметь глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, который помогает Киеву, в том числе ради защиты свои собственных интересов.
«Курсор» сообщал, что президент Еврейской конфедерации Украины назвал главные тезисы о войне, прозвучавшие в Давосе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.