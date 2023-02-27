В разведке США утверждают, что коронавирус «просочился» из китайской лаборатории

Согласно оценке Министерства энергетики в правительстве США, коронавирус Sars-COV-2, вызвавший пандемию, не произошел от естественного перехода от животных к человеку. Разведывательные агентства США, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), теперь считают, что вирус мог происходить из китайской лаборатории и распространяться по всему миру.

Об этом пишет «Исраэль ха-йом«.

Ранее большинство американского разведывательного сообщества считало, что вирус произошел естественным путем. Однако новая информация изменила это мнение. Мнение Министерства энергетики США является важным, так как оно ответственно за работу американских биологических лабораторий и имеет большой опыт в этой области.

Национальное управление разведки США опубликовало официальный документ в ноябре 2021 года, в котором указывается, что вирус не является биологическим оружием, но неизвестно, как он мог попасть в мир. В документе упоминается, что в Вирусологическом институте в китайском Ухане проводились эксперименты по сборке вирусов, напоминающих коронавирус, но это не дает достаточной информации о том, что новый вирус искусственно создан в институте в Ухане. В отчете также указывается, что китайцы не сотрудничают, и предоставление свободного доступа в лабораторию могло бы прояснить ситуацию.

Напомним, в начале февраля ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса из-за трудностей, связанных с проведением исследований в Китае. Первый этап был проведен в январе 2021 года, когда группа экспертов отправилась в китайский Ухань. Также эксперты ВОЗ планировали проведение второй фазы углубленных исследований, но сейчас этот вариант не рассматривается.