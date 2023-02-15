ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса: названа причина

Расследованием происхождения коронавируса занимались также в США, Великобритании и других странах. Подробнее: centralasia.media/news:1867807?f=cp

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила вторую фазу расследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2 из-за трудностей, связанных с проведением исследований в Китае.

Об этом сообщает журнал Nature.

Первый этап был проведен в январе 2021 года, когда группа экспертов отправилась в китайский Ухань. По возвращении они представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых, по словам специалистов, стала версия о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника.

При этом возможность утечки вируса из лаборатории в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

При этом эксперты ВОЗ планировали проведение второй фазы углубленных исследований, чтобы точно определить, «что произошло в Китае и других странах». Однако сейчас, как заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, об этом речи не идет, и план поэтапного расследования изменился.

По словам ван Керхове, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус продолжает держать связь с китайскими чиновниками, чтобы «побудить Пекин быть более открытым и делиться данными», а сотрудники организации пытаются наладить сотрудничество с Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты разочарованы, что расследование застопорилось, так как новые данные о происхождении вируса помогли бы предотвратить появление будущих вспышек. По словам вирусолога Анджелы Расмуссен из Университета Саскачеван в Канаде, без доступа в Китай эксперты мало что могут сделать, «у них действительно связаны руки».

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