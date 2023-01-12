В рф опять уронили «уникальный» дрон за 6 млн долларов

Технологии россии* всегда слишком преувеличены. Российские разработчики всегда преувеличивают свои способности. И тем ни менее, это не преуменьшает их особенности перед остальным миром.

Мало кто заметил, но российские ракеты имеют привычку «сыпаться» на головы самим рашистам на территории рф около населенных пунктов, однако в этот раз дрон «упал» сам на голову. Подробнее об этом информирует defence-ua.com.

И тем ни менее, на территории рф упал не просто неопознанный летательный объект, а целый беспилотник «Форпост-РУ», который 11 января, «неудачно приземлился» на Белгородщине, в районе населенного пункта Северный.

Сообщается, что беспилотник упал прямо на провода ЛЭП, оборвав их и временно оставив местных жителей без воды и электроэнергии. Что же касается фото, то на нем заметно, что потерпевший крушение БПЛА имел на вооружении корректированную бомбу КАБ-20С.

Причина падения пока что не сообщается, однако более вероятна – что техническая неисправность или же имела место ошибка оператора. Собственно, что это не впервые с начала полномасштабной военной агрессии, когда «Форпост» падает на территории РФ. Отмечено, что стоимость такого «Форпоста» составляет примерно 6 млн. долларов. Данный БПЛА, по сути, является российской копией Израильского Searcher Mk II, разведывательную версию которого рашисты начали собирать еще в 2012 году на своем Уральском заводе гражданской авиации.



Напомним, что раньше израильская компания поставит БПЛА Hermes 900 иностранному заказчику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!