В Риге появится музей без света

В столице Латвии Риге откроется музей, в котором посетители будут знакомиться с экспонатами на ощупь в полной темноте.

В виду полной темноты посетители музея не смогут увидеть экспонаты и при помощи гида будут знакомиться с ними на ощупь. Об этом сообщает издание Turist.

При этом каждый выставочный зал будет посвящен различным органам чувств. Помимо выставок в музее также в полной темноте будут проводиться программы и семинары по тимбилдингу и работе с корпоративными клиентами.

Организаторы открытия музея рассчитывают привлечь аудиторию в возрасте от 18 до 35 лет, в частности, студентов учеников школ и туристов.

Посетителям будут предлагать индивидуальные и групповые экскурсии, а также мастер-классы и дегустации.

«Мне захотелось создать подобный проект в Латвии, чтобы у латвийских жителей и гостей Риги была возможность совершить увлекательное путешествие в мир своих чувств и ощущений, а также убедиться, что даже в абсолютно новой среде можно находить позитивные моменты», – пояснил автор проекта muzejs tumsā Максим Михеев.

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