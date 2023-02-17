В Рио-де-Жанейро впервые после пандемии стартует карнавал

По прогнозам федерального правительства Бразилии, в этом году 46 миллионов человек присоединятся к праздникам, которые продлятся до 22 февраля.

В Рио-де-Жанейро в пятницу, 17 февраля, начинается традиционный карнавал, который в прошлые годы был отменен и ограничен из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что по прогнозам федерального правительства Бразилии, в этом году 46 миллионов человек присоединятся к праздникам, которые продлятся до 22 февраля. Мероприятия пройдут в городах Рио-де-Жанейро, Сальвадор, Ресифи и Сан-Паулу, где уже начались уличные вечеринки.

Главные же события будет проходить на так называемом Самбодроме.

В прошлом году пандемия коронавируса заставила Рио перенести карнавал на два месяца и отменить часть мероприятий. В этом году Рио дал разрешение на проведение более 600 уличных вечеринок.

Президент лиги школ самбы Рио Хорхе Перлингейро сказал, что карнавал в этом году побьет рекорды на Самбадроме, где ожидается около 100 тысяч участников и зрителей ежедневно. Он добавил, что в течение празднования должно состояться 18 тысяч парадов.

Рио ожидает около 5 миллиардов реалов (около 1 миллиарда долларов) прибыли от работы сферы услуг во время карнавала, сообщил президент туристического агентства города Ронни Коста.

В настоящее время гостиницы Рио-де-Жанейро заполнены на 85%.

«Отмена карнавала в 2020 и 2021 годах и его сокращенная версия в 2022-м существенно отразилась на экономике Бразилии, поэтому полноценный возврат карнавала положительно повлияет на экономическую сферу страны», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в Рио-де-Жанейро в статую Иисуса Христа попала молния. Из-за этого произошел скол части большого пальца на правой руке знаменитой статуи.

Также Курсор информировал о том, как сократились празднования Нового года по миру на фоне резкого распространения Омикрона. Так, фейерверк в Рио на пляже Копакабана возобновился после отмены ранее, но концерт после этого не состоялся.