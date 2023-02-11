Дурное предзнаменование: в Рио-де-Жанейро в статую Иисуса Христа попала молния. Фото

Знаменитая статуя Христа Спасителя в самом ярком городе Бразилии всегда была одной из лучших достопримечательностей континента. На гору Корковаду, где и размещена скульптура, каждый год прибывают миллионы туристов и паломников, который хотят лично лицезреть самую большую статую Иисуса Христа в мире.

И вот недавно, во время бушующей грозы, в статую попала молния. Из-за этого произошел скол части большого пальца на правой руке знаменитой статуи Христа-Искупителя. Представители католической церкви сообщили, что реставрацию статуи проведут в феврале.

Метеорологи утверждают, что молния попала в монумент вечером в четверг в разгар сильнейшей грозы, которая обрушилась на Рио-де-Жанейро. Об этом информирует bbc.com.

Как отмечают в бразильском Институте космических исследований, на скульптуру приходятся в среднем четыре удара молнии ежегодно. 38-метровую статую Христа-Искупителя строили на общественные пожертвования с 1922 по 1931 год. В 2007 году монумент был причислен к новым семи чудесам света.

Ранее «Курсор» информировал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому установили памятник в виде статуи Свободы. Статуя из песка была сооружена в городе Тырва, что в Эстонии. Правительство государства заявило, что скульптура простоит до победы Украины.

Напоминаем, что в Чехии евреи создали памятник из надгробий, украденных нацистами и коммунистами. Булыжники сделали из еврейских надгробий, которыми воспользовались в 1987 году для мощения Вацлавской площади Праги.

Отметим, что в Киеве снесли крупный памятник советской эпохи, символизирующий российско-украинскую дружбу. Важно сказать, что во время демонтажа памятника, у статуи, которая символизирует российский народ, отпала «голова». Очевидцы посчитали это хорошим знаком, который намекает на крах российской империи.