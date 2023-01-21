В россии предлагают «мобилизовать» прихожан православной церкви

Недавно патриарх кирилл* потребовал от священнослужителей рпц «мобилизовать» российских граждан, которые посещают русскую православную церковь. По мнению патриарха, прихожане должны быть «мобилизованы» в гуманитарной сфере — собирать российским военным деньги, вещи и продукты для оккупантов, воюющих в Украине против мирного населения.

Патриарх кирилл считает, что церковь находится со своим народом и обязана помогать тем, кто «защищает родину» на фронте. И хотя люди делают многое для обеспечения своей армии, в масштабах войны — это очень мало, по мнению главы церкви.

Напомним, что глава рпц кирилл призвал два дня молиться за здоровье путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!