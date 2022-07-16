В россии предлагают объявить Байдена в международный розыск

Американского президента Джо Байдена в рф обвиняют в войне, которая происходит на территории Украины и предлагают объявить его в международный розыск как преступника.

Об этом сообщил депутат госдумы рф от республики Крым михаил шеремет, передают российские СМИ.

По его мнению, президент США должен быть объявлен в международный розыск за то, что спонсирует и поддерживает неонацизм. Именно его политика, как говорит депутат, привела к тому, что на территории Украины развязался военный конфликт.

Также михаил шеремет отметил, что США «использует Украину и ее народ как разменную монету», чтобы достигнуть своих геополитических амбиций и желаний ослабить российскую федерацию, прикрываясь демократическими ценностями.

По словам депутата, вмешательство Соединенных Штатов в суверенные дела разных стран «создает угрозы всему человечеству».

«Курсор» писал ранее, что в Штатах заявили, что войска рф страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя.

Еще мы писали, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время визита в Украину пообещал помочь в судебном преследовании военных преступлений, совершенных после российского вторжения в конце февраля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!