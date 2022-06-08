В сети показали, как украинские солдаты уничтожают оккупантов с помощью САУ «Пион»: зрелищные кадры

«Пион» предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

Самоходные 203-мм артиллерийские установки 2С7 «Пион» в руках артиллеристов Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать оккупантов. Defense Express собрал самые эффектные кадры применения этих «великанов».

И первым в этом списке будет недавно опубликованное в соцсетях видео с довольно эффектным выстрелом 203-мм САУ «Пион»:



Далее – еще одно видео с работой расчета этой самоходной артиллерийской установки. Напомним, дальность выстрела «Пионов» составляет более 47 км.



Нельзя не упомянуть и вот это действительно зрелищное видео от Сухопутных войск Украины с залпом четырех гигантских самоходных артиллерийских установок.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!