В сети показали, как выглядит японский двойник путина: просто одно лицо

На постсоветских просторах ходит легенда, что у российского президента владимира путина есть несколько двойников. В качестве доказательств многие эксперты приводят результаты почти научных исследований, сравнивая фотографии и видео с главой кремля в разное время

Обычному российскому обывателю никогда не узнать правды касательно двойников, ведь эта самая правда в россии* блокируется на всех уровнях.

Есть много теорий заговора о том, жив путин или нет и кто на самом деле может управлять российской федерацией. Но все эти теории так и остаются теориями, и даже поводом для шуток в мире.

К пример, совсем недавно в сети показали, как бы выглядел путин, будь он японцем. Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором человек с очень похожим на путина лицом говорит на японском и как-то шутит. При более пристальном просмотре становится очевидным, что на лице мужчины была применена технология Deepfake — это когда на одно лицо накладывают лицо другого человека. Впрочем, путин бы оценил шутку. Он сам не прочь побаловаться всякими технологиями на фоне хромакея, стоит только вспомнить конфуз с микрофоном на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Напомним, что президент Украины выразил сомнения относительно того, жив ли путин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!