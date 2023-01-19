Президент Украины выразил сомнения относительно того, жив ли путин

Зеленский признался, что не понимает, о чем говорить с представителями рф*.

Российская федерация продолжает свою агрессию против Украины, и путин несколько раз менял свою позицию относительно переговоров. Сейчас украинская сторона не видит предпосылок к тому, что войну можно завершить мирным путем, потому что в этом не заинтересована «верхушка» кремля. Владимир Зеленский признался, что не понимает, жив ли путин и о чем сейчас можно говорить с представителями страны-агрессора.

Об этом он заявил на «Украинском завтраке» в Давосе.

«Я не уверен, что тот президентроссии, который иногда появляется… телевизионщики поймут, — на хромакее. Он появляется, я не совсем понимаю, что это он», — отметил Зеленский.

Президент Украины не может понять, кто в рф принимает решения — путин или какой-то другой круг лиц. Он не владеет такой информацией.

Также Зеленский подчеркнул, что не совсем понимает, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в другое государство.

«Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Мирные переговоры? С кем?», — подытожил украинский лидер.

«Курсор» писал ранее, что в СМИ уже давно ходит информация о том, что российский диктатор владимир путин болен и в последнее время его состояние ухудшилось. В кремле эти домысли не подтверждают и не опровергают. В украинской разведке считают, что президенту рф жить осталось недолго.

Еще мы писали, что президент российской федерации владимир путин пока не намерен завершать войну, начатую на территории Украины, а наоборот, пытается восстановить ресурсы своей армии, чтобы добиться хоть каких-то успехов на фронте. Многие полагают, что после смерти российского диктатора военный конфликт можно будет быстро завершить, но секретарь СНБО Алексей Данилов так не считает.

Напомним, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, будет иметь для нее серьезные последствия, которые ощущаются даже сейчас. Армия агрессора терпит на фронте неудачи, а внутри страны начинается раскол.