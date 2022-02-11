В сети появилось видео чудовищного взрыва грузовика с газом в Ливане

Сегодня в сети появилось видео, на котором видно как в Ливане сначала загорелся, а потом и взорвался грузовик с газом. Огненный поток поднялся на многие метры вверх.

Сегодня в сети появилось несколько видео, снятых с разных ракурсов, которые живописно иллюстрируют, как горит и взрывается грузовик с газом. Во время горения в небо на многие метры вверх поднялся огненный поток, а спустя непродолжительное время грузовик взорвался.

Об этом сообщил телеграм-канал «Израильские трудовыебудни», который поделился видео с места происшествия.

Сообщается, что кадры со взрывом были сняты в Ливане.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети показали видео из Хеврона, на котором боевики нападают на жителей города и солдат ЦАХАЛа.

В Хевроне снова начались беспорядки. Так, арабские террористы нападают на жителей города, а также бросают камни в солдат Армии обороны Израиля.

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