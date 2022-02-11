В сети показали видео из Хеврона, на котором боевики нападают на жителей города и солдат ЦАХАЛа

В Хевроне снова начались беспорядки. Так, арабские террористы нападают на жителей города, а также бросают камни в солдат Армии обороны Израиля. Все это происходит на глазах у силовиков ФАТХа.

На телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив» показали видео из Хеврона. На нем можно увидеть, как арабские террористы бросают камни в солдат ЦАХАЛа. Все происходит прямо на улицах города.

Видео, которое сняли очевидцы, можно посмотреть ниже:

Кроме того, администрация канала также заявила, что все происходит «под присмотром» силовиков ФАТХа.

Также редакция нашего сайта писала, что арабские террористы снова устроили беспорядки возле Шхема.

Кроме того, Курсор сообщал, что для террористов-камнеметателей готовят более суровое наказание.

Еще напомним, что террористы ночью обстреляли блокпост Каландия и израильский посёлок Кохав-Яаков.

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