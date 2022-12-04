В Северной Корее заставляют граждан менять свои имена на более «социалистические и революционные» – СМИ

Некоторые граждане выступают против социализма, если он означает «быть голым и голодать».

Правительство Северной Кореи требуют от жителей сменить имена на более «революционные» и «социалистические», а отказывающим угрожают штрафами.

Об этом сообщает Radio Free Asia.

Известно, что в прошлом в стране уже применялись подобные идеологические изменения. Детей могли назвать Чон Сим (искренность), Чон Иль (пистолет), Пок Иль (бомба) или Ви Сон (спутник). Однако со временем на население стали оказывать меньше давления, благодаря чему родители стали давать детям более «мягкие» имена, многие из которых похожи на южнокорейские и оканчиваются на гласные звуки. Например, девочку могли называть А Ри (любимая), Со Ра (ракушка) или Су Ми (красотка).

Журналисты пишут, что этой осенью правительство начало требовать от северокорейцев выбирать более старомодные и «революционные» имена. По мнению чиновников, родители поступают «антисоциалистически», когда дают свои детям «мягкое» имя.

Требования касаются как того, как человек называется сам, так и того, как он назвал своего ребёнка. Власть хочет добиться соответствия «революционным стандартам».

«Жители жалуются, что власти вынуждают людей менять имена в соответствии со стандартами, требуемыми государством. Начиная с прошлого месяца на встречах местных жителей выносятся уведомления об исправлении всех фамилий без конечных согласных. Люди с именами, в которых нет конечной согласной, должны до конца года добавить к своему имени политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам», – рассказал источник из провинции Северный Хамгён.

Другой собеседник из провинции Рянган рассказал, что власть выпустила решение о смене недостаточно «политизированных времён». В случае отказа от выполнения постановления местным грозят штрафы.

«Приказ судебной власти о немедленной смене антисоциалистических фамилий подчеркивали на каждом собрании жителей с октября. Правительство уже критиковало несколько поколений семей за то, что они без колебаний называли своих детей смесью китайских, японских и южнокорейских имен, а не северокорейскими», – добавил он.

Многие родители в Северной Корее «проявляют острое нежелание» менять имена своих детей. От некоторых звучат вопросы, стоит ли им менять имя на такое, которое «отразит нынешнюю эпоху голода и угнетения».

«Если быть голым и голодать — это настоящий социализм, то мы категорически против него», – утверждают родители.

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