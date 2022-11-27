Ким Чен Ын назвал «конечную цель Северной Кореи»

Ким Чен Ын стремится иметь самое мощное ядерное оружие в мире.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет создать армию с самым мощным ядерным потенциалом в мире.

Об этом он заявил во время торжеств после испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17, пишет Reuters, ссылаясь на государственные СМИ КНДР.

Ким Чен Ын считает, что ядерный арсенал Северной Кореи должен противостоять ядерным угрозам США.

«Конечная цель Северной Кореи – обладать самой мощной стратегической силой в мире, абсолютной силой, беспрецедентной в веке», – сказал Ким Чен Ын в приказе о повышении военных, участвовавших в разработке Hwasong-17.

Всего было награждено более 100 военных, участвовавших в испытаниях. Также званием «Герой КНДР и медалью «Золотая звезда» и орденом Национального флага 1-й степени» награждена ракета Hwasong-17.

«(Ракета) четко доказала миру, что КНДР является полноценным ядерным государством, способным противостоять ядерному превосходству американских империалистов, и полностью продемонстрировало свое могущество как самое мощное государство с межконтинентальными баллистическими ракетами», — цитирует Reuters издание KCNA.

Об испытаниях Hwasong-17 в Северной Корее заявили 18 ноября. Официальные власти сообщили, что тест был успешным.

В официальном отчете говорится, что ракета преодолела 999 км и поднялась на высоту 6041 км над Землей за время полета 68,9 минут.

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