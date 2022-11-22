В Шотландии обнаружили старейшее в мире послание в бутылке

Недавно в Шотландии обнаружили послание, оставленное, вероятно, около 135 лет назад. Оно имеет все шансы стать самым старым на планете.

Об этом пишет IFL Science.

Находку обнаружили не в море, а под досками одного из домов. Ее увидел Пол Аллан при выполнении работ в одном из районов Эдинбурга. Он случайно увидел пустую бутылку виски с письмом внутри. После этого спустился вниз и рассказал об этом владелице. Она решила подождать возвращения детей из школы. Сначала вместе они пытались достать послание с помощью подручных инструментов, но у них ничего не получалось, поэтому они просто разбили бутылку молотком.

В записке не шла речь о местонахождении сокровищ, в ней не было каких-то загадочных посланий, символов или цитат. На листе бумаги было написано: «Джеймс Ричи и Джон Грив постелили этот пол, но они не пили виски. 6 октября 1887».

Это послание иронически завершалось словами: «Тот, кто найдет эту бутылку, может подумать, что наша пыль разносится по дороге». О личности авторов ничего неизвестно.

Подозревают, что записку нашли в бывшей комнате горничной. Теперь это возможно, самое старое из всех найденных на планете посланий. Раньше старейшей считалась бутылка, найдена в Австралии.

«Курсор» писал ранее, что ученые нашли бутылку с вином, датированную 325–359 годами. Напиток остается запечатанным почти 1700 лет. Это самая старая из известных бутылок вина в мире.