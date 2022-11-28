В Шотландии отменили фестиваль неонацистской музыки

Фестиваль неонацистской музыки, который должен был состояться в маленьком городке в Шотландии, решили отменить.

Об этом сообщает Israel National News.

Мероприятие было запланировано на минувших выходных в Батгейте, его должны были посетить примерно 250 любителей неонацистской музыки. Организация по борьбе с расизмом Hope Not Hate призвала отменить оскорбительное мероприятие.

Также она обратилась по этому поводу к представителям общественности, антифашистских организаций и политиков к действию, чтобы они начали действовать.

Со временем в клубе, в котором якобы должен был состояться музыкальный фестиваль, Midnight Breakfast Club, заявили, что никогда не соглашались на проведение фестиваля. Представители заведения назвали заявление «фейковыми новостями» и «необоснованными слухами».

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