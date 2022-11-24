В Катаре израильтян выгнали из такси и ресторана

Жители Катара были возмущены, когда им говорили, что перед ними израильтяне.

Журналист 11-го канала ИТВ Дор Хофман рассказал о двух неприятных ситуациях, в которые он попал в Катаре вместе со своей съемочной группой.

Об этом сообщает издание «Детали».

По словам Хофмана, они заказали такси, но водитель решил высадить их из своего автомобиля, когда узнал, что журналисты из Израиля.

«Таксист обосновал свои действия тем, что Израиль убивает его братьев в ПА. Он не стал брать с нас деньги», ‒ рассказал Хофман.

Помимо этого, съемочная группа посетила ресторан на пляже, чтобы снять сюжет. Владелец заведения спросил, откуда они. Узнав, что перед ним израильтяне, мужчина позвал охрану и сказал выгнать журналистов. Также он потребовал удаления видеозаписей, сделанных в ресторане.

«Я почувствовал угрозу», ‒ поделился Хофман.

По словам журналиста, его съемочная группа решила приехать в Катар ради освещения событий Чемпионата мира по футболу, а не для поиска проявлений антиизраильской позиции и создания сюжетов, посвященных этой теме.

«Все правильно, это тоже часть чемпионата мира и израильтяне должны об этом знать», ‒ добавил он.

Известно, что Катар ‒ страна, поддерживающая ПА и ХАМАС, а также финансирующая его.

Ранее мы рассказывали, что Катар запретил кошерную еду и еврейские молитвы.

Также «Курсор» сообщал, что Иран может атаковать Чемпионат мира в Катаре.