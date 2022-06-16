Археологи из Стокгольмского университета обнаружили в Швеции верфь норманнов

Ученые уверены, что новое открытие поможет больше узнать об эпохи викингов, изучить подробности их социальной и бытовой жизни.

Археологи из Стокгольмского университета провели раскопки в Бирке на острове Берк.

Данные исследований опубликовали на сайте Стокгольмского института.

Изначально специалистами было обнаружено выложенное камнем углубление в береговой зоне. Пройдя дальше, они увидели деревянную лодку, а также большое количество лодочных заклепок, точильных камней из сланца и деревообрабатывающих инструментов. Исследователи предположили, что это место выполняло функции верфи в эпоху викингов.

Свен Исакссон, профессор археологических наук Стокгольмского университета отметил, что ранее подобное место никогда не находили.

Arkeologer från @Stockholms_univ har upptäckt en unik vikingatida varvsplats på Birka. Fyndet visar att det förutom stadsmiljön finns ett rikt maritimt vikingatida kulturlandskap på ön, med bryggor, förtöjningsplatser och varv #Birka #vikingar #arkeologi https://t.co/45OFAGunvz pic.twitter.com/498wnQwZ3h — Stockholms universitet (@Stockholms_univ) June 15, 2022

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В Бирке расположен городской вал. Он окружал город, выполняя функции обороны, а также служил своеобразной юридической границей. Сама верфь была создана за пределами вала, а также место причала для лодок, которое сейчас исследуется археологами из столицы Швеции.

В дальнейшем шведские ученые намерены продолжить изучение местности. По их мнению, новое открытие поможет больше узнать об эпохи викингов, изучить подробности их социальной и бытовой жизни.

Бирка – крупный торговый центр эпохи норманнских завоеваний. Он был создан на берегу озера Меларен примерно в VII-VIII веках. Историческая локация включена в список Всемирного наследия, под охраной ЮНЕСКО. Торговый центр раннего средневековья впервые исследовал в XIX веке шведский ученый Яльмар Стольпе. Он в 1871 году обнаружил на острове Берке большое количество привозного янтаря, предположив, что это купеческие предметы на месте торгового центра.

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