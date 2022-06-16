В сети показали, как выглядит лунная тень на Юпитере

Запечатленное космическим аппаратом темное пятно на Юпитере представляет собой тень от его самого крупного спутника — Ганимеда.

Если вас интересовало, что это за большое темное пятно на Юпитере, то знайте, что это тень Ганимеда, крупнейшего спутника Юпитера.

Когда луны Юпитера проходят между Юпитером и Солнцем, они создают тени точно так же, как когда луна Земли проходит между Землей и Солнцем. Также, как и на Земле, если бы вы были в темной тени на Юпитере, вы бы увидели, как Луна полностью затмевает Солнце.

В отличие от Земли, на Юпитере большую часть дней наблюдаются лунные тени.

Что еще более удивительно, так это то, что космический корабль находился достаточно близко, чтобы сделать снимок с высоким разрешением.

Космический аппарат Juno в конце февраля проходил так близко к Юпитеру, что близлежащие облака и темная тень затмения кажутся относительно большими.

Ранее Курсор писал, что военные из Новой Зеландии рассекретили данные об НЛО. Документы собирались в период с 1954 по 2009 год.

Курсор также сообщал, что ученые раскрыли удивительные тайны Млечного Пути. Это уже третья миссия по сбору данных, предпринятая космической обсерваторией, расположенной на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли до Солнца.