В Швеции сотрудника самой секретной спецслужбы обвинили в работе на рф

Национальная прокуратура Швеции обвинила в шпионаже в пользу *россии бывшего силовика и его брата, один из которых работал в самой секретной спецслужбе страны KSI.

Об этом сообщили на сайте правоохранительного органа.

Мужчин задержали еще в прошлом году. Их имена официально не назвали, но известно, что они проходят по делу под фамилией Киа. По словам одного из прокуроров, их обвиняют в «очень серьезным преступлении».

Обвиняемые своей вины не признают. Эпизод, в котором обвиняют брата из спецслужб, якобы произошёл с 28 сентября 2011 года по 23 ноября 2015 года.

«Это было сложное расследование преступления, которое очень трудно расследовать, и подозрение касается очень серьезного преступления, направленного против шведской системы разведки и безопасности. Это серьезное преступление, потому что оно касается обстоятельств большой важности. Информация, которая была получена, передана и разглашена, в силу того факта, что, если она попадет в руки иностранной державы, может нанести ущерб безопасности Швеции», ‒ сказано в заявлении.

Прокуратура не раскрыла подробности дела под предлогом секретности данных. Местные СМИ пишут, что один из задержанных работал в службе госбезопасности и военной разведке, в том числе ‒ в отделе по сотрудничеству с агентами под прикрытием Управления специальных расследований (KSI). Утверждается, что он «обрабатывал данные высшей секретности» Министерства обороны Швеции на своём компьютере.

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ и полиция провели масштабную операцию против палестинских нелегалов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!