ЦАХАЛ и полиция провели масштабную операцию против палестинских нелегалов

Правоохранители утверждают, что их цель ‒ показать, что коммерция по переправке нелегалов становится экономически невыгодной.

В районе «Кав тефер» (Нетания ‒ Хадера) полиция и ЦАХАЛ провели операцию, направленную на предотвращение нелегального проникновения палестинцев в Израиль.

Об этом сообщает издание «Детали».

Военные, полицейские и ШАБАК сосредоточили свои усилия вокруг КПП ради выявления водителей и транспортных средств, нелегально ввозящих в Израиль палестинцев.

По итогам операции удалось задержать 130 человек, среди которых были как нелегалы, так и их переправляющие. Правоохранители конфисковали более 40 транспортных средств, на которых нелегалы пытались въехать в Израиль.

Известно, что на протяжении последних лет проникнуть в Израиль в районе «Кав тефер» стало настолько просто, что жители ПА нелегально въезжали в Израиль, чтобы скупиться, отдохнуть и развлечься. В ПА со временем появились спецтуры на двух автобусах: один по ту сторону забора, один — по эту, а между ними в заборе дырка.

В Нетании и Хадере, а также окрестных городах, еще несколько лет назад были дни, когда на пляжах в этих районах было очень много палестинцев из ПА. Ситуация изменилась лишь после того, как произошли многочисленные теракты с человеческими жертвами, к которым были причастны нелегалы.

«Наша цель ‒ показать, что коммерция по переправке нелегалов становится экономически невыгодной», ‒ рассказали в ЦАХАЛе.

По мнению солдатов, ситуация с нелегалами значительно изменилась, особенно если сравнивать с прошлыми годами. Регулярные операции по отлову нелегалов привели к тому, что их стало существенно меньше.

Также «Курсор» сообщал, что глава Хизбаллы рассказал, повлияет ли победа Нетаниягу на морскую сделку с Ливаном.