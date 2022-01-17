В Швеции ученые обнаружили новую мутацию штамма Омикрон

Ученые из Академической лаборатории города Упсале выявили новый вариант штамма Омикрон. Он выявлен уже у трех человек и получил наименование BA.2. на данный момент об этой мутации почти ничего неизвестно.

Об этом сообщает местное издание Upsala Nya Tidning.

Как рассказал представитель лаборатории Матс Мартинель, нужно больше времени для того, чтобы понять, сможет ли эта новая мутация начать конкурировать с предыдущим вариантом штамма Омикрон. Ясно лишь то, что для выявления BA.2 надо более глубокое секвенирование.

Примечательно, что этот же вариант уже успели также выявить в Дании, Норвегии и Калькутте.

Ранее редакция Курсора сообщала, что гендиректор Pfizer предупредил, что коронавирус будет в мире еще много лет. Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус будет циркулировать в природе еще продолжительное время. Речь идет о многолетнем сроке.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки. Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.

Еще напомним, что ученые выяснили, у кого в пять раз выше риск заразиться Омикроном.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.