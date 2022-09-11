В Сирии арестовали десятки человек по подозрению в передаче информации Израилю

Сообщается, что волна арестов вызвана недавними атаками на аэропорты Алеппо и Дамаска, в которых обвиняют Израиль.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что проводятся задержания как среди мирных жителей, так и среди военнослужащих, часть из которых несли службу в непосредственной близости от пораженных объектов. Помимо военнослужащих, по подозрению в связи с «враждебным государством» были арестованы 15 гражданских лиц.

Об этом пишут «Детали».

Стоит отметить, что в числе задержанных числятся военнослужащие сирийских ВВС, офицеры подразделений, дислоцированных вокруг подвергшихся нападению аэропортов — в Алеппо и Дамаске, — и солдаты, дислоцированные в портовом городе Тартус, которые были допрошены на подозрение в «сдаче объектов Израилю». На данный момент часть задержанных отпустили, но 27 человек до сих пор находятся под арестом.

К слову, согласно сирийским сообщениям, на международный аэропорт в Алеппо была совершена атака с использованием ракет, запущенных со стороны моря, к западу от Латакии, что привела к повреждению взлетно-посадочных полос и парализовала работу аэропорта.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Сирии заявили, что израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Алеппо, после чего его закрыли.