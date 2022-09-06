Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по аэропорту Алеппо

В Сирии заявили, что израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Алеппо, после чего его закрыли.

Утверждается о громких взрывах в этом и районе, а также о том, что самолеты Израиля нацелены на аэропорт Алеппо. После этого комплекс решили закрыть.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное сирийское информационное агентство SANA.

Есть информация, что удары наносились по военным объектам, принадлежащим связанным с Ираном группировкам. Также сообщается, что двумя ракетами, запущенными со стороны Средиземного моря, повредили взлетно-посадочную полосу воздушной гавани.

Это стало вторым обвинением в обстреле Израилем аэропорта Алеппо в последнее время. Так, 1 сентября Сирия заявила, что израильские ВВС выпустили три ракеты по этому место, что, несмотря на использование ПВО, нанесло значительный ущерб.

После этого в МИД Сирии выступили с угрозами и сказали, что «Израиль играет с огнем«. Также там заявили, что за это «рано или поздно, расплачиваться будут израильтяне». Чуть позже пресс-секретарь мид *рф мария захарова повторила заявление Сирии и начала угрожать «ответными действиями».

Также журналисты получили информацию от разведывательных и дипломатических источников касаемо того, почему Израиль участил удары по иранским объектам в Сирии. По их данным, это обусловлено противостоянием увеличивающемуся использованию Тегераном коммерческих рейсов, благодаря которым он доставляет в страну военные грузы.

Ранее «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ обнародовал неизвестные документы 2002 года, предупреждающие о ядерных амбициях Сирии.

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