В Сирии был убит генерал КСИР, служивший военным советником

В понедельник в Сирии убили генерала гвардии КСИР, Абольфазла Алиджани, который был в Сирии военным советником, сообщают иранские СМИ.

В Сирии был убит генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Абольфазл Алиджани находился в Сирии в качестве военного советника.

Пока нет информации о том, как погиб Алиджани, но сообщили, что его тело будет возвращено в Иран в ближайшие дни для захоронения.

Хотя Израиль наносил несколько авиаударов по Сирии в этом месяце, считается, что они не были причиной смерти Алиджани, поскольку последняя атака произошла неделей ранее.

#BREAKING General Abolfazl Alijani, a senior IRGC Ground Force officer who served as a «military advisor» in Syria has been killed on Monday morning, Iranian state media reported. pic.twitter.com/Yay1VAlvvx — Iran International English (@IranIntl_En) August 22, 2022

В результате этих авиаударов по западным и центральным районам Сирии погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения и были повреждены военные объекты.

СМИ сообщали, что израильские самолеты запустили ракеты с территории соседнего Ливана, нацелившись на объекты в Тартусе и на окраины Дамаска.

Наблюдательная организация по правам человека заявила, что авиаудары были нанесены по позициям сирийской армии, где базируются боевики, поддерживаемые Ираном. При этом Израиль не признавал и не комментировал конкретных ударов на прошлой неделе.

Израильские удары продолжаются в воздушном пространстве Сирии, которое в основном контролируется россией*, даже несмотря на ухудшение отношений с москвой в последние месяцы.

Смерть генерала КСИР произошла через день после того, как США сообщили, что Иран отказался от своего требования к США об исключении организации из списка в обмен на согласие Тегерана вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки.

Вашингтон заявил, что это позволило в последние недели продвинуться в переговорах, направленных на возобновление ядерного соглашения.

Напомним, Сирия сообщала, что Израиль нанес ракетный удар по городу Тартус.

Также мы сообщали, что офицер сирийской разведки ранен в результате взрыва возле иорданско-израильской границы

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