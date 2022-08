В Сирии был убит генерал КСИР, служивший военным советником

В Сирии был убит генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Абольфазл Алиджани находился в Сирии в качестве военного советника.

Пока нет информации о том, как погиб Алиджани, но сообщили, что его тело будет возвращено в Иран в ближайшие дни для захоронения.

Хотя Израиль наносил несколько авиаударов по Сирии в этом месяце, считается, что они не были причиной смерти Алиджани, поскольку последняя атака произошла неделей ранее.

#BREAKING General Abolfazl Alijani, a senior IRGC Ground Force officer who served as a «military advisor» in Syria has been killed on Monday morning, Iranian state media reported. pic.twitter.com/Yay1VAlvvx

