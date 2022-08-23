В Сирии был убит генерал КСИР, служивший военным советником

В Сирии был убит генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Абольфазл Алиджани находился в Сирии в качестве военного советника.
Пока нет информации о том, как погиб Алиджани, но сообщили, что его тело будет возвращено в Иран в ближайшие дни для захоронения.
Хотя Израиль наносил несколько авиаударов по Сирии в этом месяце, считается, что они не были причиной смерти Алиджани, поскольку последняя атака произошла неделей ранее.
#BREAKING General Abolfazl Alijani, a senior IRGC Ground Force officer who served as a «military advisor» in Syria has been killed on Monday morning, Iranian state media reported. pic.twitter.com/Yay1VAlvvx
— Iran International English (@IranIntl_En) August 22, 2022
В результате этих авиаударов по западным и центральным районам Сирии погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения и были повреждены военные объекты.
СМИ сообщали, что израильские самолеты запустили ракеты с территории соседнего Ливана, нацелившись на объекты в Тартусе и на окраины Дамаска.
Наблюдательная организация по правам человека заявила, что авиаудары были нанесены по позициям сирийской армии, где базируются боевики, поддерживаемые Ираном. При этом Израиль не признавал и не комментировал конкретных ударов на прошлой неделе.
Израильские удары продолжаются в воздушном пространстве Сирии, которое в основном контролируется россией*, даже несмотря на ухудшение отношений с москвой в последние месяцы.
Смерть генерала КСИР произошла через день после того, как США сообщили, что Иран отказался от своего требования к США об исключении организации из списка в обмен на согласие Тегерана вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки.
Вашингтон заявил, что это позволило в последние недели продвинуться в переговорах, направленных на возобновление ядерного соглашения.
Напомним, Сирия сообщала, что Израиль нанес ракетный удар по городу Тартус.
Также мы сообщали, что офицер сирийской разведки ранен в результате взрыва возле иорданско-израильской границы
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